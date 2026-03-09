Der Krieg mit dem Iran könnte nach den jüngsten Worten von US-Präsident Donald Trump deutlich schneller beendet werden als von ihm selbst in Aussicht gestellt. «Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationssysteme, sie haben keine Luftwaffe», zitierte ihn der US-Sender CBS News nach einem Telefoninterview. Der Krieg verlaufe «weit vor dem Zeitplan.» Die Ölpreise fielen daraufhin deutlich, die Kurse an den Aktienmärkte legten zu.