Sollte dies nicht geschehen, werde es zu deutlich stärkeren militärischen Massnahmen kommen. Dann beginne das «Schiessen» - «grösser, besser und stärker» als je zuvor, warnte Trump. Er bezeichnete dieses Szenario gleichzeitig als «höchst unwahrscheinlich».
Die befristete zweiwöchige Waffenruhe soll den Konfliktparteien Zeit geben, ein umfassendes Abkommen für eine Beilegung des Konflikts auszuhandeln. Trump wiederholte in seinem Post zentrale Forderungen der USA: Der Iran dürfe keine Atomwaffen haben, zudem müsse die Strasse von Hormus «offen und sicher» sein. Trump erklärte zudem, das US-Militär rüste weiter auf und freue sich bereits auf eine «auf seine nächste Eroberung»./scr/DP/jha
(AWP)