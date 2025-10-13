Letztlich werde es zu einer Einigung mit dem Iran kommen, zeigte sich Trump davor in Israel überzeugt. «Ich sage Euch, sie wollen einen Deal machen», sagte er über die iranische Führung. Er kenne sich aus mit «Deals» - und könne erkennen, wenn jemand einen eingehen wolle, auch wenn dieser es bestreite. Weder die USA noch Israel stünden dem iranischen Volk feindselig gegenüber: «Wir wollen nur in Frieden leben.»