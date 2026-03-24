In kryptischen Worten lobte Trump die Iraner zudem für ein Geschenk, das sie den USA gemacht hätten. «Es war ein riesiges Geschenk, das unglaublich viel Geld wert war», sagte er. Details wolle er nicht verraten, es habe aber etwas mit Öl, Gas und der für die internationale Schifffahrt wichtigen Strasse von Hormus zu tun. Offizielle Reaktionen aus dem Iran auf seine Äusserungen gab es zunächst nicht./jcf/DP/jha