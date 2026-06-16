Die «kleine Nervensäge» Hisbollah

Der Krieg im Libanon gilt als eine der grössten Hürden für das Rahmenabkommen im Iran-Krieg. Der Iran - der wichtigste Unterstützer der Hisbollah - hat erklärt, dass neue israelische Angriffe auf den Libanon und weitere Besetzung der Gebiete als Verstoss gegen die Vereinbarung betrachtet würden. Israel will seine Bodentruppen aber vorerst nicht aus den besetzten Gebieten in dem Nachbarland zurückziehen mit dem erklärten Ziel, die eigene Bevölkerung in Nordisrael vor weiteren Angriffen der Miliz zu schützen.