Bereits am Freitag hatte die Zeitung «New York Times» (NYT) berichtet, dass sowohl Trump als auch Harris Ziel von Cyberangriffen geworden seien. Demnach seien die Hacker in das System des US-Telekommunikationskonzerns Verizon eingedrungen, das Ausmass des Angriffs war jedoch zunächst unklar. Die Trump-Kampagne sei darüber informiert worden, dass die Telefonnummern von Trump und seinem Mitstreiter JD Vance durch die Infiltration der Verizon-Telefonsysteme angegriffen worden seien. Bereits Anfang des Jahres war Trumps Wahlkampfteam Ziel eines Hackerangriffs, der mit dem Iran in Verbindung gebracht wurde. Am Freitag berichtete Reuters, dass chinesische Hacker auch Telefone von Personen angezapft hätten, die mit der Kampagne der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris in Verbindung stehen.