Trump wies zugleich die Darstellung zurück, die neuen Zölle stünden im Zusammenhang mit den kanadischen Waldbränden. Der Rauch der Brände zieht immer wieder bis in den Norden der USA und beeinträchtigt dort die Luftqualität. Trump hatte Kanada vorgeworfen, seine Wälder nicht richtig zu bewirtschaften - ein Vorwurf, den kanadische Politiker zurückgewiesen haben. Bei dem Treffen wiederholte er die Kritik, betonte jedoch, dies sei eine separate Angelegenheit. Der Rauch habe unter anderem New York und den US-Bundesstaat Michigan schwer beeinträchtigt, sagte Trump./hae/DP/jha