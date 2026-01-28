Der US-Dollar hat nach der Ansicht von Donald Trump jüngst nicht zu stark an Wert verloren - im Gegenteil. Der US-Präsident behauptete, dass sich die Landeswährung «hervorragend» entwickelt habe. Auf die Frage eines Journalisten, ob er sich Sorgen über den Kursverlust des Dollar mache, antwortete Trump: «Nein, ich glaube, es ist grossartig.» Er verwies auf die Geschäfte, die die USA machten, ohne Details zu nennen.