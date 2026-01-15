US-Präsident Donald Trump hat sich zufrieden mit der aktuellen Führung Venezuelas gezeigt. «Ich denke, wir kommen sehr gut zurecht mit Venezuela», sagte der Republikaner im Weissen Haus. Er habe ein langes Telefonat mit der geschäftsführenden Präsidentin Delcy Rodríguez gehabt. Trump nannte sie eine grossartige Person. Worauf er sich bei seiner Einschätzung konkret bezog, machte Trump nicht deutlich.