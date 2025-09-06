US-Präsident Donald Trump wird im November nicht selbst zum G20-Gipfel nach Südafrika reisen. «Ich werde nicht hingehen», sagte der Republikaner im Oval Office. Stattdessen werde Vize-Präsident JD Vance teilnehmen. Der G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs findet in Johannesburg statt. Trump hatte sich eine Teilnahme in den vergangenen Monaten auch wegen politischer Meinungsverschiedenheiten mit dem Gastgeberland offengelassen.