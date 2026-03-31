Ein Journalist sprach in Leavitts Pressekonferenz in Washington an, dass im Golfkrieg 1990 nach der Besetzung Kuwaits durch Iraks Diktator Saddam Hussein arabische Nachbarländer wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate einen Grossteil der Kosten getragen hätten. Sie denke, Trump sei ziemlich interessiert daran, sie auch jetzt dazu aufzurufen, sagte Leavitt dazu.
In den vergangenen Wochen wurde wichtige Infrastruktur unter anderem im Energie-Sektor in den Ländern am Persischen Golf von iranischen Raketen und Drohnen getroffen./so/DP/zb
(AWP)