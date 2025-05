Trump ist seit Dienstag in der Golfregion unterwegs und will noch heute von Katar aus in die Vereinigten Arabischen Emirate weiterreisen. Der US-Präsident hatte in den vergangenen Tagen nicht ausgeschlossen, im Zweifel auch in die Türkei zu fliegen und dafür seinen Nahost-Trip zu unterbrechen - sofern dies der Sache dienlich sei und die Staatschefs von Russland und der Ukraine beide dort wären.