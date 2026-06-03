Inmitten des Krieges mit dem Iran hat sich US-Präsident Donald Trump zu einem Treffen mit dem Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei bereiterklärt. Auf Nachfrage sagte er in einem Interview mit der «New York Post»: «Ja, ich würde ihn gerne treffen - ich würde jeden treffen.» Trump sagte, wahrscheinlich werde es irgendwann zu einem Aufeinandertreffen kommen, «je nachdem, wie sich alles entwickelt».