In der Nacht zu Montag hatte Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel die USA davor gewarnt, den Konflikt zwischen den beiden Ländern militärisch zu eskalieren. «Wenn das passiert, wird es Kämpfe geben», sagte Díaz-Canel. «Wir wollen keinen Krieg», sagte er weiter und zeigte sich offen für Gespräche mit Washington.
Die Aussagen der beiden Präsidenten fallen in eine Phase wachsender Spannungen zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten. Trump hatte zuletzt mehrfach mit schärferem Vorgehen gegenüber Kuba gedroht und offen von einer möglichen «Übernahme» gesprochen./jcf/DP/he
(AWP)