Trotz des Iran-Krieges bleibt Kuba im Fadenkreuz des US-Präsidenten Donald Trump. «Vielleicht werden wir in Kuba vorbeischauen, wenn wir hiermit fertig sind», sagte Trump mit Blick auf den Krieg im Iran. Viele US-Amerikaner kubanischer Herkunft wurden Trump zufolge schlecht behandelt, viele ihrer Angehörigen zudem getötet oder ausgeraubt. «Kuba ist ein gescheiterter Staat», sagte er.