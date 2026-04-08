Trump hatte sich zuvor bereiterklärt, zwei Wochen lang auf Bombardierungen und Angriffe auf den Iran zu verzichten, sollte Teheran die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Strasse von Hormus öffnen. Der Iran hält derweil weiterhin an einer Kontrolle des Schiffsverkehrs durch die Meerenge fest. Laut einer Erklärung von Irans Aussenminister Abbas Araghtschi unterliegt der Verkehr nach wie vor «technischen Beschränkungen und der Abstimmung mit den iranischen Streitkräften».