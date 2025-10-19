Trump lieferte damit eine offensichtliche Replik auf das Motto, unter dem Millionen Menschen am Samstag ihren Unmut über den Politikstil des Präsidenten auf die Strasse getragen hatten: «No Kings» - zu Deutsch: «Keine Könige». Die Organisatoren sprachen am Abend von fast sieben Millionen Teilnehmenden in mehr als 2.700 Städten und Ortschaften in den USA. Die Bewegung «No Kings» wirft Trump autoritäres Handeln vor. «Der Präsident glaubt, seine Macht sei absolut», heisst es auf ihrer Website. «Aber in Amerika haben wir keine Könige.»