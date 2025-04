Vor dem geplanten Besuch von US-Präsident Donald Trump am Golf hat sein Immobilienkonzern ein neues Projekt in der Region angekündigt. In Dubai soll das erste Trump-Hotel in der emiratischen Metropole entstehen, wie die Trump Organization ankündigte. Der 80 Stockwerke hohe Wolkenkratzer mit Kosten von einer Milliarde US-Dollar soll Medienberichten zufolge in fünf Jahren fertiggestellt sein. Die teuerste Wohneinheit ist der Zeitung «The National» zufolge ein Penthouse für 20 Millionen US-Dollar.