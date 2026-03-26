Zudem drohte er indirekt, diese fehlende Unterstützung nicht zu vergessen: «Die USA brauchen nichts von der Nato, aber »vergessen Sie niemals« diesen äusserst wichtigen Zeitpunkt!». Was genau er erwartet, ging aus dem Post nicht hervor.
Die USA und Israel hatten Ende Februar begonnen, Luftangriffe auf den Iran zu fliegen. Die Nato-Staaten hatte die Trump-Regierung zuvor nicht unterrichtet. Mitte März forderte Trump die Nato-Staaten dann auf, bei der Sicherung von Öltransporten in der wichtigen Strasse von Hormus zu helfen - allerdings erfolglos./aae/DP/zb
(AWP)