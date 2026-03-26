US-Präsident Donald Trump hat sich erneut verärgert über die seiner Meinung nach ausbleibende Hilfe anderer Nato-Länder im Krieg gegen den Iran gezeigt. «Die Nato-Staaten haben absolut nichts unternommen, um gegen den wahnsinnigen Iran zu helfen, der nun militärisch dezimiert ist», schrieb er am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in Versalien auf seiner Plattform Truth Social.