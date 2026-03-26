US-Präsident Donald Trump hat die ausbleibende Hilfe von Nato-Verbündeten bei der Sicherung der Strasse von Hormus im Iran-Krieg erneut kritisiert. Der Republikaner sagte bei einer Kabinettsitzung in Washington: «Das war ein Test für die Nato.» Er sei sehr enttäuscht. Man werde sich daran erinnern und «niemals vergessen», drohte er.