Hegseth: Kein «Regimewechselkrieg»

Der Militäreinsatz soll Minister Hegseth zufolge nicht notwendigerweise zu einem Machtwechsel in Teheran führen. «Dies ist kein sogenannter »Regimewechselkrieg«, aber das Regime hat sich tatsächlich geändert, und die Welt ist dadurch besser dran», sagte er in Washington. Ebenso wie die USA setzt auch Israel auf einen Umsturz im Iran durch die Bevölkerung. Es sei das angestrebte Ergebnis, «dass das iranische Volk in der Lage sein wird, dieses Regime für sich selbst zu beseitigen, und damit auch für uns, für die gesamte Region und für die ganze Welt», sagte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz.