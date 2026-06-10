Mit Blick auf die Bemühungen um eine diplomatische Beilegung des Iran-Kriegs sagte Trump, man werde sehen, was aus «dem Deal» werde. «Wir waren sehr kurz vor einem Deal, aber sie halten uns immer wieder hin.» Sie sollten die Vereinbarung unterzeichnen, mahnte Trump. «Es ist ein guter Deal»./rin/DP/stw