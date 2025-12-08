US-Präsident Donald Trump hat ein Milliardenpaket zur Stützung der Landwirte angekündigt. Bei einem Treffen im Weissen Haus sagte Trump, das Paket habe ein Volumen von zwölf Milliarden Dollar. Die Landwirte hätten bei der Wahl für ihn gestimmt, und sie seien das Rückgrat des Landes, sagte Trump. «Zwölf Milliarden sind eine Menge Geld», betonte er.