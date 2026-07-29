Was Trump über die Angriffe mit Saudi-Arabien im Irak sagt

In einer neuen Stufe der Konfrontation attackierten in der Nacht ausserdem US-Streitkräfte nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Verbündeten Saudi-Arabien im Irak «Terroristen», die dem Iran nahestünden. Amerikanische und saudi-arabische Kampfflugzeuge attackierten mehrere Logistik- und Waffenlager einer nicht näher genannten Gruppierung im Osten des Iraks, wie Centcom mitteilte. Als Begründung hiess es, dies sei eine Reaktion auf angeblich mehr als 30 Drohnenangriffe in den vergangenen 72 Stunden, die die iranischen Revolutionsgarden angeordnet hätten.