Zudem sollen die USA eine Entschädigung in Höhe von 20 Prozent auf alle durch die Strasse von Hormus transportierten Frachten erhalten, sagte Trump. Dies folgt auf die Erklärung Teherans, die strategisch wichtige Meerenge gesperrt zu haben. Der Prozess werde unverzüglich beginnen, erklärt Trump, ohne Einzelheiten zu nennen.
Zuvor schloss Trump eine Übernahme der Kontrolle über die strategisch wichtige Strasse von Hormus durch die USA nicht aus. «Wir werden die Meerenge behalten und sie wahrscheinlich kontrollieren», sagt Trump in einem Telefoninterview des US-Fernsehsenders Fox News. Die USA würden zum «Schutzengel der Meerenge» werden. Für diesen Einsatz müsse das Land jedoch finanziell entschädigt werden, fordert er.
Im Bürgerkriegsland Jemen hat das Militär derweil nach eigenen Angaben die Landebahn des internationalen Flughafens in der Hauptstadt Sanaa unter Beschuss genommen, um die Landung eines iranischen Flugzeugs zu verhindern. Die Streitkräfte hätten die Start- und Landebahn attackiert, teilt das Verteidigungsministerium mit. Sanaa wird von den mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen kontrolliert. Die international anerkannte Regierung, die von Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten unterstützt wird, hat ihren Sitz in Aden im Süden des Landes.
(Reuters)