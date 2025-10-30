Russland testete atomare Langstreckenrakete

Es war zunächst nicht klar, was Trump zu seiner Ankündigung veranlasste. Vor einigen Tagen hatte der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, der Test der atomaren Langstreckenrakete Burewestnik sei geglückt. Sie wurde nach russischen Angaben im Verlauf eines Manövers russischer Atomstreitkräfte am 21. Oktober getestet und legte eine Distanz von 14.000 Kilometern zurück. Bei einer Besprechung mit dem russischen Generalstab betonte der Kremlchef die militärische Stärke der Atommacht Russland. Bei dem russischen Test handelte es sich aber um die Erprobung eines neuen Trägersystems, nicht um den Test einer Atomwaffe.