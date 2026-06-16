US-Präsident Donald Trump will sich auf dem G7-Gipfel ein weiteres Mal mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Ob es sich um ein Zweiergespräch handelt oder weitere Teilnehmer dabei sein werden, liess Trump bei seiner Ankündigung offen. «Russland sollte eine Einigung erzielen», sagte Trump zum Ukraine-Krieg.