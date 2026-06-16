US-Präsident Donald Trump will sich auf dem G7-Gipfel ein weiteres Mal mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Ob es sich um ein Zweiergespräch handelt oder weitere Teilnehmer dabei sein werden, liess Trump bei seiner Ankündigung offen. «Russland sollte eine Einigung erzielen», sagte Trump zum Ukraine-Krieg. Ein weiteres Treffen mit Trump am Mittwoch sei möglich, bestätigte Selenskyj später gegenüber Journalisten. Auf seinem Telegramkanal veröffentlichte er Bilder eines Gesprächs mit Trump und US-Aussenminister Marco Rubio.