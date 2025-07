US-Präsident Donald Trump hat für Importe aus Indien einen Zollsatz in Höhe von 25 Prozent ab dem 1. August angekündigt. Die USA hätten über die Jahre «relativ wenig Geschäfte» mit Indien getätigt, da die indischen Zölle «unter den höchsten der Welt» seien und das Land auch «die strengsten und lästigsten» weiteren Handelshemmnisse habe, erklärte Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social.