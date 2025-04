In den grossen Branchen geht es nach unten

In den meisten Branchen sind die Exporterwartungen deutlich zurückgegangen. So habe sich die Hoffnung der Automobilhersteller auf eine Erholung zerstreut, heisst es vom Ifo. In der Branche sackte der Indikator um 11,8 Punkte auf minus 13,7 ab. Im Maschinenbau ging es sogar um gut 16 Punkte auf minus 10 nach unten. Auch die Chemische Industrie als weitere für die deutsche Wirtschaft wichtige Branche zeigte einen deutlichen Rückgang.