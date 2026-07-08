Trump erläuterte das bei einer Pressekonferenz mit einem Rückblick auf den Zweiten Weltkrieg so: «Als Dänemark von den Nazis in weniger als einem Tag überrannt worden war, hat Hitler sie besiegt.» Dänemark habe dann die USA gebeten, sich um Grönland zu kümmern. «Das haben wir getan. Und dann haben wir es dummerweise zurückgegeben.» Das hätten die USA nicht tun sollen.