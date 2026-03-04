Kanzler für Regimewechsel: «Wir sind uns einig»

Deutschland hat anders als Spanien kein Problem damit, dass die USA den Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein für die Angriffe nutzen. Eine Beteiligung an der Militäraktion schliesst die Bundesregierung allerdings aus - anders als Frankreich und Grossbritannien, die Kriegsschiffe zur Abwehr von Raketen und Drohnen in die Region schicken. Nach Angaben von Merz ist Deutschland bisher auch weder von den USA noch von Israel um eine militärische Unterstützung der Angriffe gegen den Iran gebeten worden.