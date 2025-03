Nach dem Eklat im Weissen Haus gibt es wieder Zeichen für eine Annäherung zwischen Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj. Trump begrüsste, dass sich der ukrainische Präsident in einem Brief zu Friedensverhandlungen bereiterklärt habe. «Ich weiss das zu schätzen», sagte der US-Präsident bei einem Auftritt vor dem Parlament in Washington. Selenskyj habe in dem Brief auch seine Dankbarkeit für die Hilfe der USA betont.