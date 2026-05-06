Falls Teheran sich nicht auf eine Vereinbarung einlasse, «beginnen die Bombardements, und diese werden leider ein weitaus grösseres Ausmass und eine weitaus grössere Intensität haben als zuvor», drohte Trump.
Trumps überraschende Kehrtwende
Erst am Dienstagabend (Ortszeit Washington) hatte Trump überraschend auf Truth Social angekündigt, den am Montag gestarteten US-Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus «für kurze Zeit» auszusetzen. Während des Stopps von «Projekt Freiheit» solle geprüft werden, ob ein Abkommen mit dem Iran abgeschlossen und unterzeichnet werden könne. Es habe «grosse Fortschritte» für ein «umfassendes und abschliessendes» Abkommen gegeben, schrieb er.
Mit «Projekt Freiheit» wollten die USA die weitgehend blockierte Strasse von Hormus wieder für den Schiffsverkehr öffnen. Der Iran reagierte darauf mit Gegenwehr. Nach zunehmenden Spannungen und Angriffen in der Strasse von Hormus waren seit Montag Befürchtungen gewachsen, die seit rund einem Monat geltende und von Trump zuletzt einseitig auf unbestimmte Zeit verlängerte Waffenruhe könnte scheitern. Die Meerenge ist für die Weltwirtschaft unter anderem wegen der Exporte von Öl und Flüssiggas aus den Staaten am Persischen Golf von entscheidender Bedeutung./fsp/DP/stk
(AWP)