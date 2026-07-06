Moskau/Washington, 06. Jul (Reuters) - US-Präsident Donald Trump zufolge rückt eine Lösung für den Krieg in der Ukraine näher, als viele glaubten. Er werde das Thema diese Woche auf dem Nato-Gipfel in der Türkei ansprechen, sagte Trump am Montag. Er habe am Wochenende ein sehr gutes Telefongespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt. Trump plant einem hochrangigen US-Regierungsvertreter zufolge am Mittwoch am Rande des Gipfels ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, um einen neuen Vorstoss zur Beendigung des Krieges zu unternehmen.
Die Regierung in Moskau bestätigte den Kontakt zwischen Trump und Putin. Beide Präsidenten seien übereingekommen, bald erneut miteinander zu sprechen, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Trump dürfte dem US-Regierungsvertreter zufolge nach seinem Treffen mit Selenskyj erneut das Gespräch mit Putin suchen. Peskow wies Berichte zurück, wonach Trump wankelmütig sei. Der US-Präsident habe eine konsequente Haltung zu dem Konflikt und sei vor allem bereit, sich Putins Sicht der Dinge anzuhören. (Bericht von Dmitry Antonov, Bo Erickson und Steve Holland Bearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)