Die ​Regierung in Moskau bestätigte den Kontakt ​zwischen Trump und Putin. Beide ​Präsidenten seien übereingekommen, bald erneut miteinander zu sprechen, sagte ‌Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Trump dürfte dem US-Regierungsvertreter zufolge nach seinem Treffen mit Selenskyj erneut das Gespräch ​mit ​Putin suchen. Peskow wies Berichte ⁠zurück, wonach Trump wankelmütig sei. ​Der US-Präsident habe ⁠eine konsequente Haltung zu dem Konflikt und sei ‌vor allem bereit, sich Putins Sicht der Dinge anzuhören. (Bericht von Dmitry Antonov, Bo ‌Erickson und Steve Holland Bearbeitet von ​Scot W. Stevenson, redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ​Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)