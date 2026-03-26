Vor seinen Bemerkungen fragte Trump seinen Sondergesandten Steve Witkoff am Kabinettstisch, ob er die Informationen teilen dürfe - offenbar weil es sich um vertrauliche Angaben handelt. «Ich hoffe, ich habe deine Verhandlungen nicht vermasselt», sagte Trump in Richtung Witkoff.
Am Dienstag hatte Trump die Iraner in kryptischen Worten für ein Geschenk gelobt, das sie den USA gemacht hätten. «Es war ein riesiges Geschenk, das unglaublich viel Geld wert war», sagte er. Details wollte er zunächst nicht verraten./jcf/DP/stw
(AWP)