Die Schweiz erkläre, «klein und brillant zu sein», sagte Trump am Dienstag Ortszeit in einem Telefoninterview mit dem TV-Sender CNBC. «Sie sind brillant, weil sie uns fast nichts bezahlen. Jetzt Zahlen sie ein bisschen etwas. Sie sollten mehr bezahlen.» Man werde die Zahlungen etwas erhöhen.
Konkrete Schritte nannte Trump keine. Die Schweiz und die USA verhandeln derzeit über ein Handelsabkommen. Bereits im Februar hatte Trump erklärt, der Wohlstand von Ländern wie der Schweiz basiere darauf, dass es die USA zuliessen, das man sie ausnehme.
Die USA hatten am 1. August 2025 pauschale Zusatzzölle von 39 Prozent auf Einfuhren aus der Schweiz verhängt. Trump begründete den Schritt mit der Handelsbilanz zwischen den beiden Ländern. Im Dezember gelang der Schweiz allerdings eine Einigung mit den USA, in der Folge senkte die US-Regierung ihre Zölle für Waren aus der Schweiz auf noch 15 Prozent.
(AWP)