Die USA hatten am 1. August 2025 pauschale Zusatzzölle von 39 Prozent auf Einfuhren aus der Schweiz verhängt. Trump begründete den Schritt mit der Handelsbilanz zwischen den beiden Ländern. Im Dezember gelang der Schweiz allerdings eine Einigung mit den USA, in der Folge senkte die US-Regierung ihre Zölle für Waren aus der Schweiz auf noch 15 Prozent.