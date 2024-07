Mit Spannung wird nun Trumps Rede beim Parteitag in der deutschen Nacht zu Freitag erwartet. Auch Vance wird in dieser Woche noch auf der Bühne sprechen - voraussichtlich in der deutschen Nacht zu Donnerstag. Zunächst nahm er beim Parteitag ein Bad in der Menge und wurde euphorisch bejubelt. Einst feierte Vance mit seinen Memoiren «Hillbilly-Elegie» Erfolge. Der Bestseller gibt Einblick in eine Gesellschaftsschicht, die 2016 den Wahlsieg Trumps mit ermöglicht hat. Erst seit 2023 sitzt der 39 Jahre alte Autor für den Bundesstaat Ohio im Senat und gilt als rechter Hardliner. Sollte Trump die Präsidentenwahl im November gewinnen, wäre Vance einer der jüngsten Vizepräsidenten in der US-Geschichte.