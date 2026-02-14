US-Präsident Donald Trump hält einen Machtwechsel im Iran für wünschenswert. Auf eine entsprechende Frage eines Reporters sagte er nach dem Besuch eines US-Militärstützpunktes im Bundesstaat North Carolina: «Das scheint das Beste zu sein, was passieren könnte». Nach Informationen des Nachrichtenportals «Axios» wird eine neue Verhandlungsrunde über Irans Atomprogramm am Dienstag in Genf erwartet. Auf die Frage, was der Iran tun könne, um einen US-Angriff zu vermeiden, sagte Trump: Wenn «sie uns den richtigen Deal geben, werden wir das nicht tun.»