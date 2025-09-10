Nicht nur wegen der zu erwartenden Proteste gilt der Besuch als heikel. Der US-Präsident hatte mit seinen Äusserungen über eine mögliche Annexion Kanadas König Charles III., der auch Kanadas Staatsoberhaupt ist, vor den Kopf gestossen. Starmer hofft jedoch, den unberechenbaren US-Präsidenten mit dem Pomp des Königshauses gewogen machen zu können - er erhofft sich etwa ein Entgegenkommen im Zollstreit. Für den Monarchen dürfte das ein schwieriger Balanceakt werden./cmy/DP/nas