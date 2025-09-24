Nachhaltige Abkehr von Putin?

Es ist längst nicht Trumps erster Kurswechsel im Ukraine-Krieg. Dennoch hoffen neben den Ukrainern auch ihre europäischen Verbündeten und Diplomaten bei der UN-Vollversammlung in New York auf eine echte Wende im Krieg und eine nachhaltige Abkehr Trumps vom russischen Präsidenten Putin. In der Vergangenheit wurde dem US-Präsidenten immer wieder vorgeworfen, dem Angreifer Russland gegenüber zu viel Nachsicht zu zeigen, Putin zu hofieren und ihm teils nach dem Mund zu reden - während es mit Selenskyj im Februar vor laufenden Kameras im Weissen Haus zum offenen Eklat kam.