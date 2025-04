Die von Trump erhobenen Sonderzölle für chinesische Produkte belaufen sich mittlerweile auf insgesamt 145 Prozent. Dazu gehören auch Zölle in Höhe von 20 Prozent, die Trump wegen Chinas Rolle bei der Herstellung der Droge Fentanyl bereits früh erhoben hatte. Der Republikaner wirft Peking vor, die Regierung verhindere nicht, dass die in China hergestellte Droge in die USA geschmuggelt werde.