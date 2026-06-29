Erst kurz zuvor hatte der Iran noch Berichte über einen möglichen weiteren aktuellen Verhandlungstermin mit den USA zurückgewiesen. Eine Gesprächsrunde werde stattfinden, «sobald die Voraussetzungen geschaffen sind und Einigkeit über Termin und Veranstaltungsort erzielt wurde», sagte Vizeaussenminister Kasem Gharibabadi laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna. «Das Abhalten von technischen Sitzungen der Arbeitsgruppen ist für diese Woche nicht geplant.» Konsultationen würden über Vermittler jedoch fortgesetzt, sagte Gharibabadi.