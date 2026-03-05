US-Präsident Donald Trump will laut einem Medienbericht bei der künftigen Führung des Irans mitbestimmen. «Ich muss in die Ernennung involviert sein, wie bei Delcy (Rodriguez) in Venezuela», zitierte ihn das Nachrichtenportal «Axios» nach einem Telefongespräch mit ihm. Zugleich machte er klar, dass er Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei, als neues Staatsoberhaupt ablehne: «Chameneis Sohn ist für mich inakzeptabel. Wir wollen jemanden, der Harmonie und Frieden in den Iran bringt». Modschtaba Chamenei sei ein «Leichtgewicht».