Es war nach 2017 bereits der zweite Staatsbesuch Trumps in China. Nach seiner Ankunft am Mittwochabend (Ortszeit) kam er bis Freitag auch mehrfach zu Gesprächen mit Staatschef Xi Jinping zusammen. Nach US-Angaben sollen bei den Treffen Verabredungen in der Wirtschaft sowie im Flugzeug- und Agrarbereich getroffen worden sein. Konkrete Informationen zum Stand dieser Verabredungen gab es noch nicht. Trump sprach von «fantastischen Handelsdeals», ohne ins Detail zu gehen.