Nach seinem Gerichtstermin in Washington hat der frühere US-Präsident Donald Trump mit verbalen Attacken reagiert. Am Wochenende wetterte der Republikaner gegen etliche Beteiligte in den gegen ihn laufenden Ermittlungen rund um versuchten Wahlbetrug und den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Eine Äusserung brachte dem 77-Jährigen neuen juristischen Ärger ein. "Wenn ihr mich verfolgt, dann werde ich euch verfolgen", schrieb Trump auf der von ihm mitgegründeten Online-Plattform Truth Social, nur einen Tag nach der Verlesung der Anklage in der US-Hauptstadt. Nach Auffassung von Sonderermittler Jack Smith richtet sich diese Äusserung gegen Zeugen, Richter und Anwälte, die an dem Strafverfahren beteiligt sind.

06.08.2023 15:49