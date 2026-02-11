Trump spielt nach Netanjahu-Treffen auf militärische Angriffe an

Nach der Zusammenkunft mit Netanjahu im Weissen Haus sprach Trump von einem «sehr guten Treffen», bei dem allerdings nichts Definitives vereinbart worden sei - abgesehen von seinem Beharren auf Verhandlungen. Das letzte Mal habe sich der Iran gegen ein Abkommen entschieden und sei dann von US-Angriffen auf iranische Atomanlagen getroffen worden, schrieb Trump. Für den Iran sei das nicht gut gewesen. «Hoffentlich werden sie dieses Mal vernünftiger und verantwortungsbewusster sein.»