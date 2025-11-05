Trump nennt Shutdown als Negativfaktor

Trump führte unter Verweis auf Meinungsforscher an, dass der sogenannte Shutdown ein Negativfaktor für die Republikaner am Wahltag gewesen sein könnte. Mit dem Shutdown ist der andauernde teilweise Regierungsstillstand in den USA gemeint. Weil kein Haushalt im Parlament verabschiedet worden ist, fliesst kein neues Geld. Viele Beschäftigte bei Behörden werden nicht bezahlt.