Es sei ein wichtiger Fall für ihn gewesen, sagte er weiter. Die Länder, die «uns jahrelang ausgenommen haben» seien begeistert. «Sie tanzen auf den Strassen, aber nicht lange.» Es gebe andere anerkannte Gesetze und Möglichkeiten, die sogar noch stärker seien als die IEEPA-Zölle.
Zuvor hatte das Oberste Gericht der USA entschieden, dass Trump seine Befugnisse überschritt, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen - darunter auch die Europäische Union./fsp/DP/he
(AWP)