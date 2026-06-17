G7: Iran-Deal bietet «historische Chance»

Die G7-Staaten sehen in dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran eine «historische Chance», die Führung in Teheran vom Besitz von Atomwaffen abzuhalten. Der von Trump erzielte Deal, der am Freitag von beiden Kriegsparteien unterzeichnet werden soll, könne «Frieden und Sicherheit für alle in der Region bringen», heisst es in einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs. «Wir unterstützen die Umsetzung des Abkommens und sind bereit, dazu beizutragen», heisst es in der Erklärung der G7 weiter.