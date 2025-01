Der neue US-Präsident Donald Trump will zahlreiche Entscheidungen seines Vorgängers Joe Biden umgehend widerrufen. Es handele sich um annähernd 80 «zerstörerische, radikale» Dekrete, die er zurücknehmen werde, sagte der Republikaner am ersten Tag im Amt bei einer Rede in einer Sportarena in Washington. Er bezeichnete die Biden-Regierung als eine der schlimmsten in der Geschichte.